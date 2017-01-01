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На границе сектора Газа погибли около 15 человек

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Между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем, произошли кровопролитные столкновения.
Столкновения на границе сектора Газа с Израилем
Столкновения на границе сектора Газа с Израилем

По меньшей мере 14 палестинцев погибли, около 1200 получили ранения в столкновениях с израильскими военными вдоль границы сектора Газа в пятницу, 30 марта.

Отмечается, что десятки тысяч палестинцев собрались на границе сектора с Израилем, чтобы провести антиоккупационный Великий марш возвращения.

Устроители акции, среди которых правящее в секторе Газе движение ХАМАС, развернули примерно в километре от Израиля пять палаточных городков, куда с утра стекались толпы палестинцев.

По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, которые пытались повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты в ответ использовали спецсредства и вели огонь на поражение по "главным зачинщикам", говорится в армейской сводке.

В ответ на выстрелы со стороны демонстрантов армия обороны Израиля нанесла танковые и авиаудары по трем объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. О числе погибших и раненых в результате этих ударов не известно.

Со стороны израильских военных потерь нет. Свои действия они называют вынужденными и сдержанными, возлагая всю ответственность за кровопролитие на ХАМАС.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил 31 марта национальный траур по погибшим в пятничных демонстрациях.

Напомним, 30 марта палестинцы отмечают День защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по базе боевиков в секторе Газа, после того как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику.

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, фото, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, столкновения
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Источник: Интерфакс

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