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Совбез ООН ввел новые меры против Северной Кореи

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В черный список, предложенный Вашингтоном, вошли 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо, которые связаны с незаконной перевозкой нефти и угля.
Флаг Северной Кореи
Флаг Северной Кореи
 
Совет безопасности ООН в пятницу, 30 марта, по просьбе США ввел новые санкции против Северной Кореи, сообщает Reuters.
 
В черный список внесены 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.
 
Активы судоходных компаний, которые включают предприятия, базирующиеся в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме, теперь должны быть заморожены.
 
Частное лицо, которого коснулись ограничения, - это тайваньский бизнесмен, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля в обход санкций ООН.
 
Отмечается, что нынешние санкции - крупнейшие с декабря 2017 года. Новые ограничения введены на фоне подготовки первой в истории встречи президента США с лидером Северной Кореи.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

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Теги: США, Северная Корея, санкции, КНДР, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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