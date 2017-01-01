Совбез ООН ввел новые меры против Северной Кореи

В черный список, предложенный Вашингтоном, вошли 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо, которые связаны с незаконной перевозкой нефти и угля.

Совет безопасности ООН в пятницу, 30 марта, по просьбе США ввел новые санкции против Северной Кореи, сообщает Reuters

В черный список внесены 21 судоходная компания, 27 судов и одно частное лицо в связи с обвинениями в контрабанде северокорейских товаров, в основном нефти и угля.

Активы судоходных компаний, которые включают предприятия, базирующиеся в Гонконге, Сингапуре, Самоа, на Маршалловых Островах и Панаме, теперь должны быть заморожены.

Частное лицо, которого коснулись ограничения, - это тайваньский бизнесмен, который занимался организацией контрабанды северокорейского угля в обход санкций ООН.