Совбез ООН собрался из-за ситуации в секторе Газа
Совет безопасности ООН начал экстренное заседание из-за обострения ситуации в секторе Газа.
О внеочередной встрече, которая была назначена на 1.30 31 марта по Киеву, ранее сообщило представительство Украины при ООН в Twitter.
#БЛИСКАВКА: термінове засідання Ради Безпеки #ООН через загострення в Секторі Газа. Початок о 01.30 год. за київським часом.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 30 марта 2018 г.
НАЖИВО https://t.co/mqYMO0bDPT pic.twitter.com/XeUAgirKoo
По имеющимся данным, члены Совбеза ООН собрались по инициативе Кувейта.
Постпред Израиля при ООН Данни Данон перед заседанием по ситуации в секторе Газа заявил, что ХАМАС пытается одурачить международное сообщество и скрыть свои преступления, пишет РИА Новости.
"Как мы и предупреждали, так называемый мирный марш обернулся хорошо организованным и внушающим страх собранием, спонсированным ХАМАС. Единственная цель этих провокаций - угрожать Израилю и посеять протесты", - говорится в заявлении постпреда Израиля.
Данон подчеркнул, что ХАМАС использует мирных жителей и детей, умышленно рискуя из жизнями и отправляя их к границе Израиля.
Ранее сообщалось, что между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем на Великий марш возвращения, произошли кровопролитные столкновения. В результате противостояния погибли около 15 палестинцев и более тысячи были ранены.
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