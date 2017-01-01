Совбез ООН собрался из-за ситуации в секторе Газа

Срочная внеочередная встреча посвящена противостоянию палестинцев с израильскими военными вдоль границы сектора Газа, из-за которого уже погибли около 15 человек.

Совет безопасности ООН начал экстренное заседание из-за обострения ситуации в секторе Газа.

О внеочередной встрече, которая была назначена на 1.30 31 марта по Киеву, ранее сообщило представительство Украины при ООН в Twitter.

По имеющимся данным, члены Совбеза ООН собрались по инициативе Кувейта.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон перед заседанием по ситуации в секторе Газа заявил, что ХАМАС пытается одурачить международное сообщество и скрыть свои преступления, пишет РИА Новости.



"Как мы и предупреждали, так называемый мирный марш обернулся хорошо организованным и внушающим страх собранием, спонсированным ХАМАС. Единственная цель этих провокаций - угрожать Израилю и посеять протесты", - говорится в заявлении постпреда Израиля.

Данон подчеркнул, что ХАМАС использует мирных жителей и детей, умышленно рискуя из жизнями и отправляя их к границе Израиля.

Ранее сообщалось, что между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем на Великий марш возвращения, произошли кровопролитные столкновения. В результате противостояния погибли около 15 палестинцев и более тысячи были ранены.

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