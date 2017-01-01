В НАТО назвали условия для сотрудничества с РФ

Пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом, невозможно вернуться к былому уровню отношений, подчеркнул представитель альянса.

Глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел заявил в интервью чешскому изданию Aktualne, что отношения НАТО и России значительно ухудшились и возобновление сотрудничества состоится только тогда, когда Москва "начнет действовать в соответствии с международным правом".

"Москва продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты. Мы являемся свидетелями различных типов гибридных атак, в том числе кибератак", - отметил Павел.

Он также напомнил об отравлении в английском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля, назвав его "первым оскорбительным использованием ядовитого вещества" на территории союзника альянса с момента создания НАТО.

Генерал считает такие действия "неприемлемым нарушением международных норм и правил", однако не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности к инциденту и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены.

"Атака в Солсбери произошла на фоне безответственного поведения России. В 2014 году РФ аннексировала Крым и нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, продолжая дестабилизировать ситуацию на востоке страны", - указал Павел.

Он подчеркнул, что альянс хочет избежать конфронтации, но не может игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы.

"Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом", - передает издание слова военного.

Напомним, в знак солидарности с Британией из-за инцидента в Солсбери, НАТО отозвало аккредитацию семи сотрудников постоянного представительства России.

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