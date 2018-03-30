СМИ: Британия грозит закрыть торгпредство России

Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства, которое было охарактеризовано как "логово шпионов".

Великобритания может закрыть торговое представительство России в Лондоне в ответ на высылку британских дипломатов, пишет The Telegraph cо ссылкой на источники.

По информации, полученной изданием, Великобритания охарактеризовала торгпредство России как "логово шпионов", и его закрытие находится на рассмотрении на фоне того, как "Кремль нагнетает словесную войну, заявляя, что еще больше британских дипломатов должны быть высланы".

Напомним, в пятницу, 30 марта, МИД России предписал Лондону в течение месяца уравнять численность сотрудников британских дипучреджений в РФ со штатом российских дипломатов в Великобритании.

Как сообщал Корреспондент.net, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и объявило о выдворении из страны 23 российских дипломатов.

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