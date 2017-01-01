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В США пытаются завербовать дипломатов РФ - посол

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Американские спецслужбы активизировались и пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину, уверяет Анатолий Антонов.
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что американские спецслужбы в последние дни резко активизировали попытки завербовать российских дипломатов, в особенности тех, кого высылают из страны, сообщает Интерфакс.

"В последние дни резко активизировались специальные службы США в отношении, в первую очередь, уезжающих наших товарищей. Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые пытаются установить неформальные, если говорить дипломатично, отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну", - заявил Антонов.

Он подчеркнул, что "это не единичные случаи" и о них он вынужден сообщать в Москву.

Посол также рассказал, что высылаемые из США россияне покинут страну 31 марта вместе с семьями. Для этого РФ прислала за ними два самолета.

Напомним, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу

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Теги: Россия, США, спецслужбы, Дипломатия, дипломат, предательство, посол
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Источник: korrespondent.net

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