В США пытаются завербовать дипломатов РФ - посол
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил журналистам, что американские спецслужбы в последние дни резко активизировали попытки завербовать российских дипломатов, в особенности тех, кого высылают из страны, сообщает Интерфакс.
Он подчеркнул, что "это не единичные случаи" и о них он вынужден сообщать в Москву.
Посол также рассказал, что высылаемые из США россияне покинут страну 31 марта вместе с семьями. Для этого РФ прислала за ними два самолета.
Напомним, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу
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