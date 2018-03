На берег Флориды вынесло часть старинного корабля

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века, сообщает CBS47.

Отмечается, что на обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном.

По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Также на корабле остались вырезанные на шпангоутах римские цифры.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

What's believed to be a centuries old shipwreck that's washed ashore on Ponte Vedra Beach is drawing researchers and spectators. pic.twitter.com/DZqWiQ8Nct