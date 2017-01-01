Историческую находку обнаружили на пляже известного курорта. Исследователи из Морского музея США планируют воссоздать 3D-модель корабля на основе фрагмента.

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века, сообщает CBS47.

Отмечается, что на обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном.

По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Также на корабле остались вырезанные на шпангоутах римские цифры.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

Cмотрите фотогалерею: На берег Флориды вынесло часть старинного корабля

What's believed to be a centuries old shipwreck that's washed ashore on Ponte Vedra Beach is drawing researchers and spectators. pic.twitter.com/DZqWiQ8Nct — WJCT (@WJCTJax) 30 березня 2018 р.

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Ранее сообщалось, что корабль Террор из пропавшей в 1847 году полярной экспедиции Джона Франклина нашли рядом с островом Кинг-Уильям Канадского Арктического архипелага.

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