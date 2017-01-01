Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На берег Флориды вынесло часть старинного корабля

Комментариев: 0
Историческую находку обнаружили на пляже известного курорта. Исследователи из Морского музея США планируют воссоздать 3D-модель корабля на основе фрагмента.
Обломки старинного корабля на берегу пляжа Флориды
Обломки старинного корабля на берегу пляжа Флориды
Will Dickey/The Florida Times-Unin

В американском штате Флорида на пляж курорта Понте-Ведра-Бич из океана вынесло на берег 15-метровый фрагмент корабля XVIII века, сообщает CBS47.

Отмечается, что на обломки наткнулась женщина, гулявшая по пляжу с сыном. 

По мнению специалистов, фрагмент корабля хорошо сохранился, так как он годами лежал в песке на дне. Они также полагают, что изначально весь корабль был обшит медью, остатки которой обнаружены на редкой находке.

Также на корабле остались вырезанные на шпангоутах римские цифры.

Исследователи из Морского музея измерили и сфотографировали обломки. На основе собранного материала они планируют воссоздать 3D-модель корабля.

В Черном море нашли более 40 древних кораблей

Ранее сообщалось, что корабль Террор из пропавшей в 1847 году полярной экспедиции Джона Франклина нашли рядом с островом Кинг-Уильям Канадского Арктического архипелага.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: история, археология, США, океан, Флорида, видео, корабль, фото, Пляж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь