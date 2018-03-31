Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Русские в США пожаловались Трампу на русофобию

Комментариев: 7
Пять миллионов русских, проживающих в США, жалуются на закрытие консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, а также на существенное ухудшение жизни.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американская общественная организация Конгресс русских американцев направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются русские.

"Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией", — говорится в письме, направленном от имени главы организации Наталии Сабельник.

По ее словам, "падение в пучину русофобии" не отвечает интересам США.

Кроме того, в организации фактически обвинили Трампа в неисполнении своих предвыборных обещаний улучшить российско-американские отношения.

"Почти 90% русских американцев проголосовали за вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения", – отмечается в обращении.

В послании также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В организации отмечают, что делать выводы о причастности России к этому инциденту преждевременно.

"Мы просим вас остановить развитие новой холодной войны, которая все больше выходит из-под контроля. Нужно остановить санкции против России и начать диалог. К сожалению, чем более хрупкими оказываются связи между Россией и Соединенными Штатами, тем более опасным становится мир на всей нашей планете", – добавили в организации.

Также русские жалуются, что больше не могут пользоваться консульскими услугами в Сан-Франциско, а теперь еще и в Сиэтле.

"Для того, чтобы получить визу и посетить своих родственников, мы должны лететь через всю страну, чтобы попасть на прием в консульство России в Нью-Йорке или Вашингтоне. Мы больше не можем приглашать наших родственников к себе, потому что они чаще стали получать отказы в получении визы США. Закрытие консульств, высылка дипломатов только ухудшает нашу жизнь", – жалуются русские.

Ранее власти США выдворили 60 российских дипломатов, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Решение было принято в знак солидарности с властями Великобритании по делу Сергея Скрипаля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Дипломатия, Русские, Трамп, американцы, Дональд Трамп, Сергей Скрипаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Nadya    31.03.2018, 09:12
Оценка:  +1
Nadya
Кацапы лезут в нормалные страны к нормальным людям потому что не хотят жить в своих Мухосрансках, а там, вместо того, чтобы начать жить норально, сразу начинают устанавливать свои мухосранские порядки.
BOM-BOM    31.03.2018, 08:45
Оценка:  +3
BOM-BOM
Какжытак! Нада пажаловаться Типуну
krolikoff_net    31.03.2018, 08:34
Оценка:  +5
krolikoff_net
Все русские всегда могут вернуться домой на свою россию, если им так в США не нравится . Вымирающие Тамбовы, кастрамы, чеьбоксары , мухосрански, йошкаролы и выдропужски всегда готовы принять домой своих беглых соотечественников.
lalikana    31.03.2018, 08:32
Оценка:  -9
lalikana
Судя по агонии Англии, уже и ежу понятно, что это их рук дело,но что-то пошло не так и вот теперь боясь огласки в горячке пытаются все свалить на Россию. Перебарщивают, надо бы остановиться,а то невольно в бреду себя выдадут
krolikoff_net    31.03.2018, 08:37
Оценка:  +7
krolikoff_net
Где это вы в Великобритании агонию узрели ? То что об вашу россию все ноги вытирают, так это не агония. Это просто вашей невменяемой стране указывают на ее место в новом мировом порядке .
lalikana    31.03.2018, 08:40
Оценка:  -5
lalikana
Виолетта,выздоравливайте,пара бы уже
lalikana    31.03.2018, 08:45
Оценка:  -3
lalikana
Вот , Вы , в своей горячке себя минусами выдаете,так и они скоро засветятся
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь