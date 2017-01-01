В Танзании к туристам в авто запрыгнули гепарды

Пока один гепард гостил в салоне, другой в это время стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли, не тронув людей.

В Танзании сразу два гепарда запрыгнули на машину американских туристов во время сафари-прогулки. Об этом сообщает ТСН.

"Пока любознательное животное обнюхивало сиденье, американский турист изо всех сил пытался сделать вид, что его там нет. К тому же пока один гепард гостил в салоне, другой стоял на капоте. Удовлетворив свое любопытство, хищники ушли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что счастливым финалом турист обязан местному гиду. Тот помог сохранять спокойствие, затаить дыхание и не смотреть большой кошке в глаза.

Ранее сообщалось, что в США родилось рекордное число детенышей гепарда.

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