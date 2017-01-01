В Кемерово арестован гендиректор компании-владельца Зимней вишни

Подчиненные Юлии Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности ТРЦ, но она не принимала никаких мер.

Заводский районный суд Кемерово арестовал гендиректора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат (владелец ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 31 марта.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года", – сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Юлии Богдановой инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.219).

По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

После оглашения решения суда об аресте, Богданова ответила утвердительно на вопрос журналистов о намерении обжаловать арест.

В минувшую среду были арестованы техдиректор ТРЦ Зимняя вишня Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; Александр Никитин и Игорь Полозиненко – сотрудник и руководитель компании Системный интегратор, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ; охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Накануне выяснилось, что здание ТРЦ Зимняя вишня было построено самовольно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet