Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Комментариев: 0
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 был осуществлен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Все три спутника успешно вышли на орбиту.
Запуск ракеты семейства Чанчжэн
Запуск ракеты семейства Чанчжэн
Синьхуа

Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CNSA) в субботу, 31 марта.

Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 со спутниками на борту был осуществлен в 11.22 по местному времени (5.22 по Киеву) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту.

Как отмечают в CNSA, запуск собственных гражданских спутников для дистанционного зондирования позволит многочисленным специализированным предприятиям КНР более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.

Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Спутники могут использовать предприятия, занятые в сельском и лесном хозяйстве, гражданском строительстве, транспорте и проектах по защите окружающей среды.

Для ракет-носителей семейства Чанчжэн это был 270 запуск.

Напомним, 30 марта Китай произвел запуск ракеты Чанчжэн-3В с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые станут частью глобальной навигационной системы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, спутник, спутники, ракета, ракета-носитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь