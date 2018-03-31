Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 был осуществлен с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Все три спутника успешно вышли на орбиту.

Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства для гражданского использования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CNSA) в субботу, 31 марта.

Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-4 со спутниками на борту был осуществлен в 11.22 по местному времени (5.22 по Киеву) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси. Позже было подтверждено, что все три спутника один за другим успешно вышли на заданную орбиту.

Как отмечают в CNSA, запуск собственных гражданских спутников для дистанционного зондирования позволит многочисленным специализированным предприятиям КНР более не зависеть в этой сфере от других стран и их разработок.

Гражданские спутники с высокоточной и высокоэффективной оптической системой могут использоваться в исследованиях земельных ресурсов, для мониторинга за природными катаклизмами и для их своевременного прогнозирования, для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Спутники могут использовать предприятия, занятые в сельском и лесном хозяйстве, гражданском строительстве, транспорте и проектах по защите окружающей среды.

Для ракет-носителей семейства Чанчжэн это был 270 запуск.

Напомним, 30 марта Китай произвел запуск ракеты Чанчжэн-3В с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые станут частью глобальной навигационной системы.

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