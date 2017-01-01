В Германии туристический автобус врезался в фуру: 19 пострадавших

Водитель автобуса слишком поздно заметил грузовик, которая двигался в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в него.

Автобус после столкновения с фурой в Германии FAZ

На юге Германии в Баварии произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика, сообщает FAZ в субботу, 31 марта.

В результате аварии погиб водитель автобуса. Еще 18 человек пострадали, трое из них получили тяжелые ранения. Все они были направлены в больницу на вертолете. Всего в автобусе находилось более 40 человек.

Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. При этом водитель фуры не пострадал.

Накануне в Турции в ДТП попал переполненный микроавтобус, перевозивший нелегальных мигрантов. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения.

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