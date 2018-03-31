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В Москве тайно похоронили основателя МММ Сергея Мавроди

Комментариев: 2
Афериста хоронили в закрытом гробу в строжайшей секретности.
С Мавроди простились 16 человек
С Мавроди простились 16 человек
Скриншот из видео

В субботу, 31 марта, в Москве тайно похоронили известного афериста и онователя МММ Сергея Мавроди. 

Об этом сообщает 5 канал.

Читай также: Мавроди похоронят за счет бывших вкладчиков МММ - адвокат

Мавроди нашли в бессознательном состоянии на троллейбусной остановке в Москве 26 марта и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, причиной стал сердечный приступ.

Около 4 дней тело Мавроди находилось в морге и никто за ним не обращался. Вместе с тем, организовать похороны вызвался неизвестный бизнесмен, обещавший выкупить место на Троекуровском кладбище. Также администрация Москвы предложила провести церемонию захоронения в закрытом режиме, боясь беспорядков.

Детали похорон рассказал адвокат Александр Молохов.

Ранее сообщалось, что Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за телом не пришел ни один родственник.

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Теги: мавроди, похороны
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Комментариев (2)
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Ruspidor    31.03.2018, 16:56
Оценка:  +1
Ruspidor
Да он и при жизни никому нужен-то не был...
Ипатий    31.03.2018, 16:54
Оценка:  +1
Ипатий
Возможно - постановка !
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