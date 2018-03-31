В Москве тайно похоронили основателя МММ Сергея Мавроди

Афериста хоронили в закрытом гробу в строжайшей секретности.

С Мавроди простились 16 человек Скриншот из видео

В субботу, 31 марта, в Москве тайно похоронили известного афериста и онователя МММ Сергея Мавроди.

Об этом сообщает 5 канал.

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Мавроди нашли в бессознательном состоянии на троллейбусной остановке в Москве 26 марта и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медпомощь, Мавроди скончался. По данным СМИ, причиной стал сердечный приступ.

Около 4 дней тело Мавроди находилось в морге и никто за ним не обращался. Вместе с тем, организовать похороны вызвался неизвестный бизнесмен, обещавший выкупить место на Троекуровском кладбище. Также администрация Москвы предложила провести церемонию захоронения в закрытом режиме, боясь беспорядков.

Детали похорон рассказал адвокат Александр Молохов.

Ранее сообщалось, что Мавроди могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за телом не пришел ни один родственник.