Трамп замораживает $200 млн помощи Сирии

Эти средства "торжественно" пообещал выделить бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Также американский президент заявил, что вооруженные силы США скоро уйдут из Сирии.

Президент США Дональд Трамп заморозил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Об этом в субботу, 31 марта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным WSJ, о том, что США намерены выделить средства на помощь Сирии, Дональд Трамп узнал из СМИ. Эти средства "торжественно" пообещал выделить бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время заседания коалиции по борьбе с ИГ, пишет газета. В середине марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку.

В четверг, выступая в Огайо, Дональд Трамп заявил, что "США скоро уйдут из Сирии" и добавил: "Пусть другие об этом (о Сирии) заботятся". При этом американский лидер пообещал, что "Исламское государство" вскоре будет полностью разгромлено.

Планы Трампа противоречат сделанным ранее заявлениям других высокопоставленных политиков США. Так, в январе вице-президент Майк Пенс говорил, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии". В Госдепартаменте США заявили, что не располагают информацией о планах Трампа по выходу из Сирии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал Трампа не выводить войска из Сирии. "Американские военные должны остаться в среднесрочной, если не долгосрочной перспективе", - заявил он американскому журналу Time в пятницу. В коалиции по борьбе с ИГ в Сирии задействованы около двух тысяч солдат и офицеров США.

Источник: Русская служба DW

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