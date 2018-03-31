Путин может восстановить в России монархию – Пономарев

По словам экс-депутата Госдумы, Путина больше всего беспокоит вопрос личной безопасности.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в эфире программы Бацман на канале 112 Украина заявил, что президент РФ Владимир Путин думает о восстановлении монархии.

Об этом сообщает Гордон.

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“Он, мне кажется, серьезно думает о воссоздании полноценного монархического ритуала. Вплоть до восстановления монархии... Был такой генерал Франсиско Франко, глава Испании, который обеспечил себе личную безопасность, что является главным на повестке Путина в этот срок, через реставрацию монархии“, – сказал Пономарев.

Он отметил, что монарх, будучи человеком, не вовлеченным в политический процесс, “которому власть дана не волею народа, а от Бога“, может гарантировать личную неприкосновенность кому угодно, в том числе и Путину.

“Есть династия Романовых. Ее начали уже готовить на всякий случай. Приглашали, в частности, возглавить Крым после захвата. И те были не то чтобы сильно против. Просто стало понятно, что они вряд ли удержат ситуацию в Крыму. Слишком далеки они от актуальной российской жизни. Но для церемониального поста национального масштаба вполне годятся. Могут быть и другие сценарии. Можно Земский собор провести и, собственно, избрать монарха“, – сказал политик.

Он отметил, что Путину эту идею надо реализовать до 2024 года.

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“Достаточно времени. Наверняка сейчас будут устроены крысиные бега потенциальных преемников, кто мог бы стать президентом. Все примерно понимают типаж людей, которые будут участвовать в этом забеге. А дальше Путин будет взвешивать, какой из вариантов более реален. Для него, повторю, главное – личная безопасность. Он достаточно разумный человек. Не очень умный, не очень смелый, но весьма разумный, человек здравого смысла. Хотя применение здравого смысла ограничено во времени – он тактик, а не стратег. Он хороший психолог. Ему важно, чтобы человек, который будет после него, точно обеспечил бы ему защиту как внутри страны, так и за ее пределами“, – заявил политик.

Ранее сообщалось о том, что журнал Time поместил на обложку Путина в короне.