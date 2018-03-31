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В Германии насчитали сотни исламистов

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С начала конфликта в Сирии в 2012 году в зоны боев из Германии выехали свыше 980 исламистов, констатируют в Федеральном ведомстве по уголовным делам.
Здание Федерального ведомства по уголовным делам в Меккенхайме
Здание Федерального ведомства по уголовным делам в Меккенхайме
dw.de

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало среди жителей Германии порядка 760 потенциально опасных исламистов. Об этом в субботу, 31 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на BKA.

По информации ведомства, примерно половина из них находится непосредственно на территории страны. Около 153 содержатся под арестом. При этом многие выехали в зоны боевых действий за пределами ФРГ, где присоединились к борьбе на стороне "Исламского государства" и других террористических организаций. С начала боев в Сирии в 2012 году этот показатель превысил 980 человек.

На фоне усиления исламистской угрозы сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам констатируют минимизацию террористической опасности, исходящей от правых экстремистов и крайних левых. Если первых в стране насчитывается около 26, то последних - всего двое, констатируют эксперты.

В конце ноября 2017 года BKA сообщило, что из 205 потенциальных исламистов 96 человек занесено в категорию лиц, представляющих "умеренную опасность", 27 - в категорию "значительного риска" и 82 - в категорию "высокого риска".

Источник: Русская служба DW

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Теги: Сирия, Германия, исламисты, радикальные исламисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Лаптев    31.03.2018, 17:56
Оценка:  0
Лаптев
В руководстве Германии сотни тысяч холуев путена. Это значительно опаснее для страны , чем какие то там исламисты. Холуи путена за время с 2008 по 2014 гг прапктически сделали Бундесвер не боеготовым. Похренили все военные программы, разогнали немецкую контрразведку.
Лаптев    31.03.2018, 17:57
Оценка:  0
Лаптев
То же самое они делали и у нас, но у нас понятно, мы раньше были колонией кремля. А вот Германия сильно удивила.
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