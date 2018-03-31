В Германии насчитали сотни исламистов

С начала конфликта в Сирии в 2012 году в зоны боев из Германии выехали свыше 980 исламистов, констатируют в Федеральном ведомстве по уголовным делам.

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало среди жителей Германии порядка 760 потенциально опасных исламистов. Об этом в субботу, 31 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на BKA.

По информации ведомства, примерно половина из них находится непосредственно на территории страны. Около 153 содержатся под арестом. При этом многие выехали в зоны боевых действий за пределами ФРГ, где присоединились к борьбе на стороне "Исламского государства" и других террористических организаций. С начала боев в Сирии в 2012 году этот показатель превысил 980 человек.

На фоне усиления исламистской угрозы сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам констатируют минимизацию террористической опасности, исходящей от правых экстремистов и крайних левых. Если первых в стране насчитывается около 26, то последних - всего двое, констатируют эксперты.

В конце ноября 2017 года BKA сообщило, что из 205 потенциальных исламистов 96 человек занесено в категорию лиц, представляющих "умеренную опасность", 27 - в категорию "значительного риска" и 82 - в категорию "высокого риска".

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet