Во Франции самолет упал у шоссе: две жертвы

Трагедия произошла возле города Сен-Шамон. Погибший 60-летний пилот, вероятней всего, потерял управление над самолетом. Погиб также 55-летний пассажир.

Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека. Как сообщает Le Figaro, авария произошла примерно в 12.15 (по местному времени) в субботу, 31 марта

По данным источников издания, пилот, вероятно, потерял управление над самолетом.

В то же время по информации Le Progres.fr, 60-летний пилот и его 55-летний пассажир погибли.

Недавно во французском департаменте Восточные Пиренеи разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – 70-летний пилот и 30-летний пассажир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet