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Во Франции самолет упал у шоссе: две жертвы

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Трагедия произошла возле города Сен-Шамон. Погибший 60-летний пилот, вероятней всего, потерял управление над самолетом. Погиб также 55-летний пассажир.
Во Франции самолет упал у шоссе: две жертвы
Le Progres.fr

Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека. Как сообщает Le Figaro, авария произошла примерно в 12.15 (по местному времени) в субботу, 31 марта

По данным источников издания, пилот, вероятно, потерял управление над самолетом.

В то же время по информации Le Progres.fr, 60-летний пилот и его 55-летний пассажир погибли.

 
 

Недавно во французском департаменте Восточные Пиренеи разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека – 70-летний пилот и 30-летний пассажир.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Франция, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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