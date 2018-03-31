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КНДР готовится к новому ядерному испытанию – Япония

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Информацию о подготовке Северной Кореи к очередному ядерному испытанию получили в результате анализа спутниковых изображений, отметил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
Флаг Северной Кореи
Флаг Северной Кореи

Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Таро Коно, информирует южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Kyodo.

По словам министра, об этом свидетельствует анализ спутниковых изображений, предоставленных американской стороной.

На изображениях видно, что в КНДР в одном из тоннелей, где ранее уже проводились испытания, снова перемещают почву.

Ранее сообщалось, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

 

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Теги: Северная Корея, Япония, КНДР, КНДР запустит баллистическую ракету, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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