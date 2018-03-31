СМИ: Из института в РФ пропало более десятка ампул яда Новичок

В документах следствия говорится о продаже ученым от девяти до 14 ампул, то есть 2,25-3,27 грамма Новичка. При этом от восьми до девяти ампул получили неизвестные люди из Чечни.

Из российского института в 90-е годы пошлого века пропало от девяти до 14 ампул с отравляющим веществом Новичок, аналог которого, по данным Великобритании, использовали для отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Как пишет российское издание Republic, о причастности к исчезновению яда ученого Леонида Ринка свидетельствуют материалы расследований прокуратуры РФ и ФСБ.

В городе Шиханы Саратовской области РФ Ринк работал начальником лаборатории в Государственном научно-исследовательском институте химии и технологии элементоорганических соединений, затем – в Государственном институте технологии органического синтеза, который в 2005 году стал филиалом Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИОХТ) Шиханы.

Последнее учреждение причастно, по информации соразработчика вещества, химика Вила Мирзаянова, к созданию Новичка.

Republic пишет, что в документах следствия говорится о продаже ученым от девяти до 14 ампул, то есть 2,25-3,27 грамма Новичка. При этом от восьми до девяти ампул получили неизвестные люди из Чечни.

Издание подчеркивает, что яда было похищено достаточно, чтобы отравить свыше четырех тысяч человек.

Ранее президент Чехии Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ Новичок.

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