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В Москве арестовали миллиардера Зиявудина Магомедова

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Бизнесмена подозревают в мошенничестве.
Мужчину арестовали на 2 месяца
Мужчину арестовали на 2 месяца
Скриншот

В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова. Бизнесмен подозревается в организации преступной группы и мошенничестве.

Об этом сообщает Медуза.

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Зиявудин Магомедов “категорически отрицает“ обвинения.

При этом судья отказалась освободить его под залог в 2,5 миллиарда рублей, равный предполагаемой сумме причиненного ущерба.

Ранее сообщалось о том,что в России тайно похоронили Мавроди.

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Теги: Зиявудин Магомедов, Тверской суд
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