В Афганистане Талибан объявили войну ИГИЛ

В заявлении Талибан говорится, что ИГИЛ - "эта группа современных вероотступников. Талибан призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов".

Афганское радикальное движения Талибан объявило войну террористическому Исламскому государству. Об этом сообщают афганские СМИ в субботу, 31 марта, со ссылкой на заявление талибов.

В заявлении Талибан говорится, что ИГИЛ - "эта группа современных "хариджитов" (вероотступников), жестоких безбожников и наемников (...) сеет рознь и вражду (...), пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром".

В заявлении также отмечается, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ уезда Дарзаб в провинции Джаузджан, "где группа "хариджитов" пыталась расширить сферу своего влияния, совершив тягчайшие преступления, обезглавила 20 пленных моджахедов".

Талибан призывает всех своих сторонников "впредь во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов", говорится в сообщении.

Ранее Талибан призвал США начать мирные переговоры.

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