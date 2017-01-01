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В России арестовали миллиардера Магомедова

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Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона Арена Балтика в Калининграде.
Зиявудин Магомедов
Зиявудин Магомедов
flnka.ru

В России задержан миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Им выдвинуты подозрения в хищениях в особо крупном размере.

Вместе с братьями Магомедовыми был задержан также Артур Максидов, руководитель одной из компаний группы Сумма, совладельцем которой является Зиявудин Магомедов.

Позже Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая.

Магомедова подозревают в хищении 2,5 млрд руб. (около 1,2 млрд грн). Ему предъявлено обвинение мошенничестве, растрате и организация преступной группы. Сам подозреваемый вину отрицает.

Уголовное дело, в котором фигурирует Магомедов, касается средств, выделенных на строительство к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона Арена Балтика в Калининграде.

Следствие заявило, что миллиардер хотел покинуть пределы России. Два его сообщника объявлены в международный розыск.

Отметим, Магомедов занимает 63 место в списке богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном Forbes. Его состояние оценивают в 1,4 млрд долларов.

 

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Теги: Россия, арест, мошенничество, задержание, миллиардер, миллиардеры
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Источник: korrespondent.net

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