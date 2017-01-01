Автопилот Tesla стал причиной смерти водителя в Калифорнии

За несколько минут до столкновения водитель включил систему автоматического управления. Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сообщала водителя об опасности.

В компании Tesla выяснили, что во время недавней аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

Как сообщает Голос Америки, 23 марта автомобиль 38-летнего инженера компании Apple Уолтера Гуанга на шоссе близ города Сан-Хосе врезался в бетонный отбойник и загорелся. Водитель погиб на месте.

За несколько минут до столкновения водитель включил систему автоматического управления. Компания не уточнила, распознал ли автопилот отбойник, однако сообщила, что система несколько раз сообщала водителя об опасности с помощью аудио - и визуальных объявлений.

Несмотря на это, водитель не приступил к вождению, ведь система не зафиксировала его рук на руле по крайней мере за 6 последних секунд до аварии.

"У водителя было по крайней мере пять секунд и 150 метров беспрепятственного обзора на бетонный отбойник... но система авто свидетельствует, что никаких действий не было предпринято", - говорится в заявлении.

Также в компании отметили: причина, по которой столкновение было таким сильным, это то что перед отбойником не было специального защитного оборудования, что должно смягчить удар во время столкновения. Ведь за 11 дней до этой аварии там произошло другое дорожно-транспортное происшествие, и местная власть не успела поставить туда новый защитный барьер.

Ранее стало известно, что Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру. Причиной этого стала потенциальная коррозия деталей гидроусилителя руля.

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