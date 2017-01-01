В Китае нашли более 500 древних артефактов

Во время раскопок в провинции Хэйлунцзян были найдены кольцеобразные траншеи, напоминающие крепостные рвы, которые вероятно использовались для оборонительных целей.

Во время раскопок в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая археологи обнаружили более 500 артефактом возрастом около четырех тысяч лет, сообщает агентство Синьхуа.

Раскопки проводились в регионе, в котором с 2004 по 2009 годы были обнаружены две древние гробницы и глиняные артефакты.

Археологам удалось обнаружить глиняную посуду а также изделия из камня и кости, среди которых были режущие предметы.

Кроме того, были найдены кольцеобразные траншеи, напоминающие крепостные рвы, которые вероятно использовались для оборонительных целей, что свидетельствует об относительно активной жизнедеятельности и наличии межплеменных конфликтов в тот период.

Ранее археологи обнаружили кувшин с напитком возрастом две тысячи лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet