Дело Скрипаля: Москва направила Лондону ноту

Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, "российском происхождении" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.

Министерство иностранных дел РФ направило Великобритании ноту с 14 вопросами по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает Эхо Москвы.

Первый вопрос касается отказа в праве консульского доступа к отравленным в Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери. Второй - об антидотах, которые медики дали пострадавшим.

Следующие несколько вопросов касаются привлечения Франции к расследованию отравления Скрипалей.

Москва также требует ответа на вопросы о, якобы, "российском происхождении" нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что настаивает на доступе к дочери Скрипаля.

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