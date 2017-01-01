В Швейцарии после схода лавины пропала группа туристов

После схода лавины пропала группа туристов-лыжников, состоящая из пяти человек. Инцидент произошел неподалеку от курорта Фишеральп.

Снежная лавина сошла в субботу, 31 марта, в швейцарском кантоне Вале. Под снегом оказались несколько человек, сообщает радио Rottu Oberwallis

Инцидент произошел неподалеку от курорта Фишеральп. Спасатели уже направились на поиски пропавших. Согласно первоначальным данным, речь идет о группе туристов-лыжников, состоящей из пяти человек.





Спасатели предупредили о лавинах в Карпатах Поисковая операция усложняется погодными условиями.

Напомним, ранее во Франции в результате схода лавины в коммуне Модан погибли две лыжницы

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