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В Кембридже похоронили Стивена Хокинга

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Британского физика похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства в субботу, 31 марта.
Похороны Стивена Хокинга
Похороны Стивена Хокинга
Reuters

В Кембридже в субботу, 31 марта, простились с умершим физиком Стивеном Хокингом.

Прощание с ученым проходило в церкви Святой Марии, на церемонию пришли его родственники, а также около 500 специально приглашенных гостей, среди которых были, в частности, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, астрофизик Брайан Мэй, актриса и модель Лили Коул и другие.

Физика похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства.

В Сети обнаружили последнюю работу Стивена Хокинга

Напомним, британский физик Стивен Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.

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Теги: Великобритания, Стивен Хокинг, похорон, Кембридж
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Источник: korrespondent.net

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