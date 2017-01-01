Трамп хочет вывести войска США из Сирии

Американский президент сказал своим советникам, что хочет скорейшего вывода войск США из Сирии. А то же в Пентагоне считают, что борьба против ИГИЛ в Сирии еще не завершена.

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что он хочет скорейшего вывода американских войск из Сирии. Об этом передает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что на начало следующей недели запланировано заседание Совета национальной безопасности США, на котором будет обсуждаться кампания против террористов "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сирии под руководством США.

Еще двое должностных лиц подтвердили агентству ранее распространенную СМИ информацию, что на этой неделе Трамп приказал Государственному департаменту заморозить более 200 миллионов долларов финансирования восстановительных работ в освобожденных от боевиков "Исламского государства" районах Сирии.

В то же время в Пентагоне полагают, что борьба против ИГИЛ в Сирии еще не завершена.



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Напомним, на днях Трамп заявил, что США скоро уйдут из Сирии.

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