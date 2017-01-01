В США разбился самодельный самолет: есть жертвы

В Южной Калифорнии жертвами крушения самодельного двухместного самолета Van's RV-6 стали два человека. Причина крушения пока неизвестна.

Самодельный двухместный самолет потерпел крушения в американском штате Южная Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, сообщает Associated Press

Инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет Van's RV-6 упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта и загорелся. Погибли два человека, находившиеся внутри самолета.





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