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В США разбился самодельный самолет: есть жертвы

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В Южной Калифорнии жертвами крушения самодельного двухместного самолета Van's RV-6 стали два человека. Причина крушения пока неизвестна.
Самолет Van's RV-6
Самолет Van's RV-6
skytamer.com
 
Самодельный двухместный самолет потерпел крушения в американском штате Южная Калифорния. В результате инцидента погибли два человека, сообщает Associated Press.
 
Инцидент произошел около города Санта Пола. Самолет Van's RV-6 упал в менее одного километра от аэропорта этого населенного пункта и загорелся. Погибли два человека, находившиеся внутри самолета.
 
Причина крушения пока неизвестна.

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Теги: США, самолет, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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