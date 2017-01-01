Майк Помпео официально стал госсекретарем США

Американские СМИ называют Майка Помпео жестким и консервативным политиком в отличие от его предшественника на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США, сообщает Бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность государственного секретаря США, сообщает Голос Америки

Новый глава внешнеполитического ведомства пока не представил свою программу.

По информации американских СМИ, Помпео считают жестким и консервативным политиком и в отличие от его предшественника Рекса Тиллерсона , у Помпео нет разногласий с президентом США Дональдом Трампом.





У Порошенко отреагировали на назначение Помпео Ожидается, что новый госсекретарь попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел.

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