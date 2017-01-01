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Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии

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Инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших лыжников отправлен спасательный вертолет.
Горы
Горы
 
В горах Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести находившихся на склоне горы лыжников, передает телеканал SRF.
 
Инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.
 
На поиски тел погибших отправлен вертолет.

 
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.

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Теги: Швейцария, туристы, лавина, горы, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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