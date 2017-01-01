Пять человек погибли при сходе лавины в Швейцарии
Инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски тел погибших лыжников отправлен спасательный вертолет.
Инцидент произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс.
На поиски тел погибших отправлен вертолет.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в горах Швейцарии пропали без вести пять туристов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент