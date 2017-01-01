В Индии при обрушении отеля погибли девять человек
Под завалами четырехэтажного здания отеля в Индауре могут находится около 50 человек. Экстренные службы продолжают спасательную операцию.
В индийском Индауре обрушилось четырехэтажное здание отеля, в результате чего погибли девять человек, сообщает Asian Age.
Один человек извлечен из-под завалов живым и находится сейчас в критическом состоянии.
Под завалами могут находится около 50 человек.
Экстренные службы продолжают спасательную операцию.
Причины обрушения здания пока неизвестны.
Напомним, ранее 13 человек погибли в результате обрушения крыши склада в Пакистане.
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