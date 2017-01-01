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В Индии при обрушении отеля погибли девять человек

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Под завалами четырехэтажного здания отеля в Индауре могут находится около 50 человек. Экстренные службы продолжают спасательную операцию.
Обрушение здания в Индии
Обрушение здания в Индии
twitter.com/KarFireDept Обрушение жилого дома в индийском Бангалоре

В индийском Индауре обрушилось четырехэтажное здание отеля, в результате чего погибли девять человек, сообщает Asian Age.
 
Один человек извлечен из-под завалов живым и находится сейчас в критическом состоянии. 
Под завалами могут находится около 50 человек.
 
Экстренные службы продолжают спасательную операцию.
 
Причины обрушения здания пока неизвестны.

 

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Теги: Индия, жертвы, здание, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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