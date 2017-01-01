В Индии при обрушении отеля погибли девять человек

Под завалами четырехэтажного здания отеля в Индауре могут находится около 50 человек. Экстренные службы продолжают спасательную операцию.

Обрушение здания в Индии twitter.com/KarFireDept Обрушение жилого дома в индийском Бангалоре



В индийском Индауре обрушилось четырехэтажное здание отеля, в результате чего погибли девять человек, сообщает В индийском Индауре обрушилось четырехэтажное здание отеля, в результате чего погибли девять человек, сообщает Asian Age

Один человек извлечен из-под завалов живым и находится сейчас в критическом состоянии.

Под завалами могут находится около 50 человек.

Экстренные службы продолжают спасательную операцию.





В Днепре обвалилась крыша подземного перехода Причины обрушения здания пока неизвестны.

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