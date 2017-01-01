Совбез ООН не принял проект заявления по сектору Газа – СМИ

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал все стороны конфликта проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Предложенный Кувейтом проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа не был принят, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Члены СБ ООН призывают к проведению независимого и прозрачного расследования инцидентов и продолжают призывать к соблюдению международных законов о правах человека, включая защиту гражданского населения", – говорится в черновике заявления.

Совбез ООН также призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

По данным агентства, черновик заканчивается тем, что СБ ООО хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.



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Напомним, 30 марта между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем, произошли кровопролитные столкновения. В результате противостояния погибли около 15 палестинцев и более тысячи были ранены.

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