Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совбез ООН не принял проект заявления по сектору Газа – СМИ

Комментариев: 0
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал все стороны конфликта проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
mfa.gov.ua

Предложенный Кувейтом проект заявления Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа не был принят, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Члены СБ ООН призывают к проведению независимого и прозрачного расследования инцидентов и продолжают призывать к соблюдению международных законов о правах человека, включая защиту гражданского населения", – говорится в черновике заявления.

Совбез ООН также призывает все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

По данным агентства, черновик заканчивается тем, что СБ ООО хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины

Напомним, 30 марта между военнослужащими израильской армии обороны и палестинскими демонстрантами, которые собрались у границы с Израилем, произошли кровопролитные столкновения. В результате противостояния погибли около 15 палестинцев и более тысячи были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: сектор Газа, арабо-израильский конфликт, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь