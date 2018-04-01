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Южная Корея и США начали совместные военные учения

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Военные учения США и Южной Кореи продлятся месяц. Всего в них примут участие 17 тысяч американских военнослужащих и более 300 тысяч корейских.
Военные учения Южной Кореи и США
Военные учения Южной Кореи и США
АР

Вооруженные силы США и Южной Кореи начали совместные военные учения. Об этом сообщил представитель корейского министерства обороны, передает Yonhap.
 
Учения продлятся на протяжении четырех недель. Всего в них примут участие 17 тысяч американских военнослужащих и более 300 тысяч корейских.
 
Длительность маневров сокращена до месяца, потому что в них не будут задействована стратегическая военная техника США, такая как авианосцы и атомные подводные лодки.
 
8 апреля будет проведена тренировка высадки на территории Южной Кореи, в которой будет принимать участие многоцелевые десантные корабли американского флота США USS Wasp и USS Bonhomme Richard, на борту которых будут расположены истребили F-35B. 23 апреля планируется провести маневры, в которых примут участие 12,2 тысячи американских военнослужащих.

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Напомним, о договоренности между США и Южной Кореей провести первые военные учения после Олимпийских игр в Пхенчхане стало известно 20 марта. 

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Теги: США, Южная Корея, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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