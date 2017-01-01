Пожар в тюрьме Венесуэлы: задержаны пятеро полицейских

Задержаны пятеро сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в тюрьме.

Пятеро полицейских задержаны в Венесуэле по обвинению в причастности к гибели 68 человек в результате пожара в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает РИА Новости

"Сейчас даны ордера на задержание прокуратурой пяти сотрудников полиции Карабобо, которые могут быть виновными в трагических событиях, приведших к смерти 68 граждан в комендатуре этого региона. Они уже задержаны", – заявил он.

Среди задержанных – заместитель директора тюрьмы.

Очевидцы рассказывали о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма.

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