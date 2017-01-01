Москва: Главная цель Запада - бойкот ЧМ в России

После отравления Скрипаля некоторые страны выслали российских дипломатов или объявили бойкот чемпионату мира по футболу, который пройдет в РФ.

Главной целью стран Запада является изоляция России через бойкот чемпионата мира по футболу в России. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в интервью одному из телеканалов, сообщает РБК.

"Это главная цель. Вот у меня такое впечатление, знаете, как у нас есть русское выражение: "Трава не расти". Вот просто, чтобы только убрать этот чемпионат мира по футболу из России", - сказала Захарова.

26 марта, исландские власти заявили, что их представители не приедут на Чемпионат мира, который будет проходить в России. Такое решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Также Исландия приостановила диалог с Москвой на высшем уровне.

Великобритания также приняла решение не отправлять свою официальную делегацию на ЧМ. Кроме того, на чемпионат не приедут представители королевской семьи.

Отметим, что Украина уже давно объявила бойкот ЧМ-2018 в России. Украинские власти говорили, что будут призывать другие страны последовать примеру Украины.

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