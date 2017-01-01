День смеха: история праздника 1 апреля

В воскресение, 1 апреля, в мире отмечают международный День дурака или День смеха. День дурака: история праздника 1 апреля, традиции и розыгрыши.

День дурака: как празднуют 1 апреля в мире

В День дурака или международный День смеха 1 апреля (April Fools' Day или All Fool's Day) традиционно разыгрывают родных, друзей и просто знакомых, либо подшучивают над ними. В 2018 году праздник 1 апреля выпал на воскресение. Корреспондент.net о традициях и самых смешных розыгрышах в День дурака.

Как возник праздник 1 апреля

Читай также: Первое апреля: Звезды, родившиеся в День смеха Откуда праздник появился неизвестно. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что в первый день апреля в Древнем Риме праздновали день весеннего равноденствия, в других регионах - Пасху. Поскольку оба праздника являлись символами нового природного года, то их отмечали весело, много шутили и даже шалили. Откуда праздник появился неизвестно. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что в первый день апреля в Древнем Риме праздновали день весеннего равноденствия, в других регионах - Пасху. Поскольку оба праздника являлись символами нового природного года, то их отмечали весело, много шутили и даже шалили.

В конце февраля в Древнем Риме отмечали День Глупцов, а в Древней Индии 31 марта - праздник шуток Холи. В ирландских сагах упоминается об обычае обманывать людей в первый апрельский день.

По еще одной версии история праздника уходит корнями в XVI столетие, когда в Европе переходили на летоисчисление с Юлианского на Григорианское.

Гулянья на "Всепьянейшем" Соборе мертвых душ на Руси (фото: maponz.info)

Читай также: Православные христиане празднуют Вербное воскресенье Новый год начали праздновать 1 января, в то время как в средние века - в конце марта, а именно новогодняя неделя длилась с 25 марта по 1 апреля. Поэтому, когда консервативно настроенное или неосведомленное население праздновало новый год 1 апреля, над ними шутили и называли "первоапрельскими дураками". Новый год начали праздновать 1 января, в то время как в средние века - в конце марта, а именно новогодняя неделя длилась с 25 марта по 1 апреля. Поэтому, когда консервативно настроенное или неосведомленное население праздновало новый год 1 апреля, над ними шутили и называли "первоапрельскими дураками".

Широкую популярность праздник получил в XVIII веке. Его в американских колониях отмечали англичане, французы и шотландцы.

Розыгрыши во Франции во многом были связаны с рыбой (фото: foromanualidades.facilisimo.com)

Впоследствии первоапрельские розыгрыши записывали и собрали в сборник 100 лучших первоапрельских шуток всех времен и народов. Они касались многих сфер жизни людей, в некоторые даже невозможно было не поверить.

Например, люди охотно верили в то, что Пизанская башня таки упала, число Пи изменили с 3,14 на 3,0, в Лондоне приземлился инопланетный летающий корабль, не воспринимали в качестве "утки" летающих пингвинов.

Как празднуют День смеха в мире

Сегодня 1 апреля отмечают во многих странах. Но в каждой из них свои особые традиции.

В Великобритании шутить и разыгрывать людей можно только до обеда. Англичане верят, что розыгрыши после полудня приносят неудачу шутнику.

В Шотландии шутят не один, а два дня. Первый, 1 апреля, называется Днем кукушки, поскольку обманутый становится "ротозеем", а второй - День хвоста. Все шутки 2 апреля связаны с нижней половиной тела. Считается удачей, если человек сел на завуалированную "подушку-пердушку", которая в итоге издает характерные звуки. Энтузиасты расклеивают везде картинки с призывом "Дай мне пинка". Такие предложения можно встретить в каждом шотландском населенном пункте.

Наклейки "Пни меня" на 1 апреля (фото: clickstay.com)

Читай также: Картинки с 1 апреля: укрась весело рабочий стол А вот в Германии считают 1 апреля крайне невезучим днем, а люди стараются не начинать новых дел. Даже родившихся 1 апреля считают несчастливыми. Тем не менее немцы обманывают друг друга, давая невыполнимые поручения. А вот в Германии считают 1 апреля крайне невезучим днем, а люди стараются не начинать новых дел. Даже родившихся 1 апреля считают несчастливыми. Тем не менее немцы обманывают друг друга, давая невыполнимые поручения.

Португальцы бросаются мукой в первый апрельский день, а французы стараются приклеить к спине прохожих бумажную рыбку. Во Франции людей, который верят в первоапрельские шутки, зовут "апрельской рыбой". Аналогия не случайна, именно в апреле легче всего словить рыбу, которая находится в активном поиске корма и ловится на любую наживку.

Французы 1 апреля приклеивают бумажную рыбку на спину прохожих(фото: clickstay.com)

Португальцы 1 апреля бросаются мукой(фото: clickstay.com)

В Индии праздник получил название Holi Festival и отмечается, как и в древние времена, 31 марта. Индийцы не только много шутят: бросаются специями, мажутся красками, жгут костры.

Наши предки язычники 1 апреля отмечали День пробуждения Домового, который на зиму впадал в спячку. Шутками и прибаутками домового якобы будили, даже переодевались в нелепые костюмы.

Фестиваль "Юморина" 2018 в Одессе (фото: natali7tur.info)

В Украине 1 апреля в столице юмора Одессе обычно проводят фестиваль "Юморина". В 2018 году он продолжается 5 дней и закончится в воскресенье, в День смеха.

Лучшие первоапрельские шутки

1698 год. В Лондоне пригласили желающих увидеть купание белых львов в Тауэр.

1957 год. ВВС сообщили о рекордном урожае спагетти в Швейцарии. В программе рассказали, что вырастить макароны удалось только после уничтожения макаронного жука-вредителя. Зрители поверили сюжету, в котором показали, как спагетти снимали с веток деревьев.

1 апреля ВВС сообщили о рекордном урожае спагетти в Швейцарии(фото: spiegel.de/fotostrecke)

1962 год. В Швеции предложили сделать изображение телевизора цветным с помощью натянутых на экран дамских нейлоновых колготок. Цветные телевизоры в стране появились только через 8 лет.

Читай также: 1 апреля: самые смешные фейковые новости 1986 год. Во Франции готовились к переносу Эйфелевой башни в строящийся Диснейленд. На месте башни должен был появиться стадион. 1986 год. Во Франции готовились к переносу Эйфелевой башни в строящийся Диснейленд. На месте башни должен был появиться стадион.

1987 год. В Норвегии сообщили, что произошла конфискация 10000 литров вина и пригласили всех желающих забрать свою долю.

1975 год. Австралийский премьер одного штата сообщил о переходе на десятичное время. Предполагалось, что в минуте бут 100 секунд, в часе 100 минут, а в сутках 20 часов.

1978 год. В Австралию был доставлен айсберг и желающим предлагали купить его маленькую часть за 10 центов.

1994 год в России должны были появится спиртные батончики со вкусом соленых огурцов, лимона, ореха. Шоколадки буду конкурировать с "Mars" и "Snickers".

Розыгрыш о спиртных батончиках в России (фото: www.n1ce.com)

1994 год. В США людей разыграли в Pepsi. Они уверили молодежь в пожизненной 10% скидке на напитки в случае татуирования логотипа компании на ушах.

1995 год. В одной из ирландских газет написали о новом аттракционе в Диснейленде. Центральной фигурой аттракциона должно было стать тело Ленина из московского мавзолея.

2007 год. На российском телевидении сообщили о плавающем в Москве-реке ките, который сбежал из дельфинария.