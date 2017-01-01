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Немецкие самолеты устарели для НАТО - Spiegel

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Всем Tornado требуется немедленная модернизация, а для этого необходимы многомиллионные расходы, поэтому они перестанут участвовать в миссиях альянса.
Panavia Tornado - боевой реактивный самолёт с крылом изменяемой стреловидности
Panavia Tornado - боевой реактивный самолёт с крылом изменяемой стреловидности
U.S. Air Force

Боевые реактивные самолеты Panavia Tornado, разработанные немецкими специалистами в начале 1970-х годов, фактически перестанут участвовать в миссиях НАТО. Машины слишком устарели и не могут выполнять задачи альянса, сообщает Der Spiegel 31 марта.

В конфиденциальном докладе Минобороны Германии, который попал в руки журналистов издания, отмечается, что всем 93-м Tornado требуется немедленная модернизация, а для этого необходимы многомиллионные расходы.

Электроника, установленная на самолеты еще в 1980-х годах, сильно устарела. Они не защищены от прослушивания, не располагают системой передачи данных и системой опознавания свой-чужой.

Издание поясняет, что модернизировать Tornado до 2019 года уже невозможно. Власти страны намерены использовать их до 2035 года, пока самолетам не найдут замену.

Ранее военный эксперт Роберт Фарли заявил, что к 2030 году США, Россия, Франция, Индия и Китай будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

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Теги: армия и вооружение, НАТО, Германия, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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