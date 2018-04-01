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СМИ показали секретный поезд Ким Чен Ына изнутри

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Пресса пишет, что лидер КНДР унаследовал от отца "любовь к прекрасному". Особенно ему нравятся шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.
Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде
Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде

Фотографии секретного поезда, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приезжал в Китай на встречу с главой КНР Си Цзиньпином, опубликовала британская газета Daily Mail.

Известно, что отец лидера КНДР Ким Чен Ир во время своего визита в Китай в 2000 году отправился на том же поезде.

Отметим, что о поездке Ким Чен Ына Китай объявил уже после того, как его поезд уехал обратно. 

Бронепоезд Ким Чен Ына

Северокорейская пресса в 2009 году сообщала, ято поезд состоит из 90 бронированных вагонов, а впереди и позади него двигается еще по отдельному составу в целях безопасности.

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Из-за большого веса поезд передвигался достаточно медленно - всего около 60 км/ч. Но зато внутри все было технологично и удобно, начиная от сидений с обшивкой из темного дерева и заканчивая огромным запасом алкоголя. 

СМИ отмечают, что Ким Чен Ын унаследовал от отца “любовь к прекрасному“. Особенно ему нравятся шампанское Cristal, коньяк Hennessy и швейцарский сыр.

Секретный бронепоезд Ким Чен Ына показали журналистам
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Теги: Северная Корея, Поезд, фото, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
П    01.04.2018, 11:25
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