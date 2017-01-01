Папа Римский крестил беженца, обезоружившего грабителя

В качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.

В качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск

Папа Римский Франциск совершил обряд крещения во время пасхального богослужения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление, сообщает La Repubblica.

Отмечается, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооруженного холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.

По данным издания, в качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.

Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.

Ранее Папа Римский Франциск принял решение лишить монашеского сана отца Планчака и еще восемь монахов с Тернопольской области.

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