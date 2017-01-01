Папа Римский крестил беженца, обезоружившего грабителя
Папа Римский Франциск совершил обряд крещения во время пасхального богослужения над нигерийским беженцем Джоном Ога, который предотвратил ограбление, сообщает La Repubblica.
Отмечается, что мигрант в сентябре разоружил голыми руками вооруженного холодным оружием мужчину, который ограбил супермаркет на окраине Рима.
По данным издания, в качестве церковного имени Ога выбрал имя Франциск. Сделал он это в честь Папы Римского. Его крестным отцом стал командир полицейской роты в Риме.
Cмотрите фотогалерею: Папа Римский крестил беженца, обезоружившего грабителя
Летом 2017 года Папа Римский Франциск призвал международное сообщество обратить особое внимание на помощь малоимущим и беженцам.
Ранее Папа Римский Франциск принял решение лишить монашеского сана отца Планчака и еще восемь монахов с Тернопольской области.
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