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Пожар в Кемерово: Путин принял отставку губернатора

Комментариев: 3
Аман Тулеев покидает пост губернатора после более 20 лет у власти. Врио назначен его заместитель Цивилев, который обвинял родственников погибших в пиаре.
Путин принял отставку Тулеева
Путин принял отставку Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, российский президент Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

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Ранее Россия объявила в международный розыск украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиту Кувикова), сообщившего о якобы 300 погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня.

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Теги: Путин, отставка, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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providets333    01.04.2018, 12:52
Оценка:  0
providets333
Яка ж велика прикрість От оце - трагєдія!
providets333    01.04.2018, 12:37
Оценка:  +1
providets333
Винна система, а міняють тільки рило цієї системи. Однак, рф-вівцям вже це - свято.
providets333    01.04.2018, 12:38
Оценка:  +1
providets333
І що характерно, не в зв'язку з трагедією, а по власному бажанню. Тобто, просто стомився і, начібто, "дорогу молодим". Ну, що тут казати -- і тут красава! А мертві діти в тц - совпадєніє.
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