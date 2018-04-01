Пожар в Кемерово: Путин принял отставку губернатора

Аман Тулеев покидает пост губернатора после более 20 лет у власти. Врио назначен его заместитель Цивилев, который обвинял родственников погибших в пиаре.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отправлен в отставку, российский президент Владимир Путин принял его заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Тулеев покидает пост губернатора после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.



До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который после пожара обвинили родственников погибших в пиаре. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за... 0:00 / 00:45

Ранее Россия объявила в международный розыск украинского пранкера Евгения Вольнова (Никиту Кувикова), сообщившего о якобы 300 погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня.