США понесли самые большие потери в Сирии и Ираке

За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных.

В марте в Сирии и Ираке погибли восемь военнослужащих США Getty

Пентагон в марте понес самые большие потери с начала операции Непоколебимая решимость против Исламского государства в Сирии и Ираке, сообщает портал Military.com.

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За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. Операция коалиции США началась 8 августа 2014 года и длится до сих пор.



Напомним, 29 марта двое американских военных погибли при взрыве самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще пять членов коалиции были ранены.

15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все семь находившихся на его борту членов экипажа, включая трех офицеров.



В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли при выполнении боевых заданий, 46 - в результате различных инцидентов.