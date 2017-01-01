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США понесли самые большие потери в Сирии и Ираке

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За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных.
В марте в Сирии и Ираке погибли восемь военнослужащих США
В марте в Сирии и Ираке погибли восемь военнослужащих США
Getty

Пентагон в марте понес самые большие потери с начала операции Непоколебимая решимость против Исламского государства в Сирии и Ираке, сообщает портал Military.com.

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За месяц в этих странах погибли восемь военнослужащих США. Операция коалиции США началась 8 августа 2014 года и длится до сих пор.

Напомним, 29 марта двое американских военных погибли при взрыве самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще пять членов коалиции были ранены.

15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все семь находившихся на его борту членов экипажа, включая трех офицеров.

В общей сложности с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли при выполнении боевых заданий, 46 - в результате различных инцидентов.

В Сирии погибли военные коалиции США
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Теги: Ирак, США, Пентагон, Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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