Берлин: Россия потеряла значительную часть доверия

Германия заявила о необходимости РФ как партнера и отметила, что открыта к диалогу. В ФРГ пояснили, что дипломатический бойкот является ответом на российскую политику последних лет.

Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией, несмотря на конфликт с западными странами, заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 апреля.

"Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка", - отметил Маас.

Действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потерянная "значительная часть доверия", подчеркнул он.

"Итак, мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать", - добавил Маас.

Напомним, что десятки западных стран объявили о высылке около 140 российских дипломатов на фоне скандала вокруг отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне, а также о возможности закрытия российского торгового представительства. Германия заявила о высылке четырех российских дипломатов, сообщает агентство dpa.

Москва в ответ заявила о высылке более 70 британских дипломатов, а также более 50 дипломатов из ряда европейских стран и Канады (в том числе четырех немецких дипломатов).

Источник: Украинская служба DW

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