Дамаск сообщил о договоренности по эвакуации города Дума

Согласно договоренности, раненые гражданские лица и повстанцы могут покинуть осажденный сирийской армией город, сообщают официальные СМИ Сирии.

Сирийские повстанцы и российские военные согласовали план эвакуации города Дума. Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщил ряд официальных СМИ Сирии. Согласно договоренности, раненые гражданские лица и повстанцы могут беспрепятственно покинуть осажденный сирийской армией город.

Соглашение также обязывает повстанцев оставить в городе тяжелое вооружение, пишет сирийская правительственная газета "Аль-Ватан".

Повстанцы могут переместиться на территорию северной Сирии, которая по-прежнему находится под их контролем.

Таким образом, если информация подтвердится, в ближайшее время регион Восточная Гута, находившийся в осаде с 2013 года, может полностью перейти под контроль сирийской армии. Он имеет стратегическое и символическое значение из-за своей близости к Дамаску.

Источник: Русская служба DW

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