Недоумение: В Сеть выложили первые минуты пожара в Кемерово
Спецтема: Пожар в ТЦ в Кемерово
Посетители торгового центра не спешили покидать здание.
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Издание Mash выложило в Сеть начало пожара в “Зимней вишне”. Это вырезанный фрагмент записи, которая появилась сразу после пожара.
“Кто-то бежит, кто-то спокойно идет, кто-то в недоумении стоит на месте“, - пишет издание.
Первые минуты возгорания в Зимней вишне
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Напомним, ранее Востриков опубликовал видео начала пожара в ТЦ Кемерово.