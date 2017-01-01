Недоумение: В Сеть выложили первые минуты пожара в Кемерово

Посетители торгового центра не спешили покидать здание.

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Издание Mash выложило в Сеть начало пожара в “Зимней вишне”. Это вырезанный фрагмент записи, которая появилась сразу после пожара.

“Кто-то бежит, кто-то спокойно идет, кто-то в недоумении стоит на месте“, - пишет издание.

Первые минуты возгорания в Зимней вишне 0:00 / 01:35

Напомним, ранее Востриков опубликовал видео начала пожара в ТЦ Кемерово.