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В России горит крупнейший деревообрабатывающий завод

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Пожар начался утром и охватил 2000 кв метров территории.
Пожар на заводе
Пожар на заводе
скриншот видео

Утром 1 апреля возле деревни Чудцы Ленинградской области загорелся крупнейший в России деревообрабатывающий завод, сообщает МЧС области.

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция.

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Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 07:00 в воскресенье, 1 апреля. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

К 10:25 площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, уровень сложности пожара был повышен до третьего. Всего к ликвидации пожара привлечено 73 человека и 26 единиц техники. Информации о пострадавших или погибших не поступало. В МЧС подчеркнули, что пожар не несет угрозы местным жителям, задымления на автотрассе и железной дороге нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге горел автоцентр.

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Теги: пожар, Россия, видео
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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    01.04.2018, 17:36
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
австрийцы решили забрать страховку и валить с этой недостраны
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