Папа Римский пожелал мира Украине

Папа римский Франциск в воскресенье, 1 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане возглавил торжественную пасхальную мессу, на которую собрались тысячи верующих и туристов со всего мира.

Папа Римский Франциск пожелал Украине "плодов мира" в ходе традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и миру) на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает украинская служба Радио Ватикана в воскресенье, 1 апреля.

Читай также: Папа Римский крестил беженца, обезоружившего грабителя "Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - заявил глава Католической церкви. "Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - заявил глава Католической церкви.

В своем обращении он также упомянул о других горячих точках планеты, которые нуждаются в "плодах мира" - в частности, это Сирия, Израиль, Йемен, Судан, Корейский полуостров, Венесуэла.

"Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение – это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна – та сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, отмеченной многими несправедливостями и насилием", - провозгласил понтифик.

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Папа также пожелал "плодов новой жизни детям, которые по причине войн и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи, а также для наклонных возрастом, отброшенных, словно хлам".

Политикам Франциск желает "всегда уважать человеческое достоинство, с отречением отдаваться служению общему благу и обеспечивать развитие и безопасность своих граждан".