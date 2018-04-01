В Бангладеш автобус съехал в кювет: восемь жертв
В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет - погибли восемь человек, еще 26 были травмированы. Об этом сообщает bdnews24 в воскресенье, 1 апреля.
"Шесть человек погибли на месте. Местные пожарные и полиция спасли 28 человек и отправили их в больницу, где впоследствии еще два человека умерли", - говорится в сообщении.
Cмотрите фотогалерею: В Бангладеш автобус съехал в кювет: восемь жертв
ДТП произошло в воскресенье ночью на трассе Дакка-Хулин. Водитель автобуса, который ехал с Дакки в Барисаля, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет.
Ранее сообщалось, что оползни в Бангладеш унесли жизни 60 человек.
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