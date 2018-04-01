В Бангладеш автобус съехал в кювет: восемь жертв

Еще 26 человек пострадали в результате аварии с участием автобуса в центральном округе Бангладеш Гаполгаджи в воскресенье. Водитель потерял контроль над управлением.

В центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет - погибли восемь человек, еще 26 были травмированы. Об этом сообщает bdnews24 в воскресенье, 1 апреля.

"Шесть человек погибли на месте. Местные пожарные и полиция спасли 28 человек и отправили их в больницу, где впоследствии еще два человека умерли", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в воскресенье ночью на трассе Дакка-Хулин. Водитель автобуса, который ехал с Дакки в Барисаля, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет.

Ранее сообщалось, что оползни в Бангладеш унесли жизни 60 человек.

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