Путин, приезжай и подыши: массовые протесты в Подмосковье

Тысячи жителей Волоколамска безуспешно требуют закрыть свалку, из-за которой в городе фактически невозможно нормально дышать.

В воскресенье, 1 апреля, тысячи жителей города Волоколамск в Московской области вышли на митинг против свалки Ядрово, из-за которой местным фактически невозможно нормально дышать. Об этом сообщает телеканал Дождь.

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На митинге звучали призывали к отставке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Люди скандировали “Воробьева в отставку“, “Варяга вон“, также на плакатах было написано “Воробьев! Тулеев ушел, а ты?“, “Нет „Ядрову“, нет Воробьеву“, “Путин, приезжай в наш город! Подыши и поживи“. Также примечателен тот факт, что местные жители спели на площади легендарную песню времен Второй мировой - “Священную войну“, а также не менее известную песню Виктора Цоя и “Перемен“.

В Волоколамске поют Священную войну 0:00 / 00:24

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Митингующие требуют ввести режим ЧС в городе, а также провести прямые местные выборы и освободить одного из организаторов акции Артема Любимова, который был задержан за несколько часов до начала акции.

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Любимов рассказал, что ехал в Москву и был остановлен сотрудниками ДПС уголовного розыска. После осмотра авто Любимова и доставила в ОМВД. Ему вменяется неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Рассмотрение дела пройдет 2 апреля. Любимов объявил голодовку.

Как сообщает русская служба Би-би-си, на валу вокруг волоколамского Кремля вывесили гигантский баннер с обращением к Путину: “Уважаемый президент, умоляем помочь нам закрыть и не допустить расширения полигона“. Плакаты с обращением к президенту виднелись и на митинге.

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“Власть только обещает решить эту проблему, но за месяц выполнено ничего не было. Даже индивидуальные средства защиты люди попросили. Над нами просто посмеялись, выдали нам одноразовые маски, срок действия которых - один час. У нас в стране так складывается обстановка, что, пока Путин этим не займется, ничего не решится“, - рассказала девушка с плакатом “Путин, помоги“.

Напомним, что жители Волоколамска добиваются закрытия свалки. 21 марта из-за выброса несколько десятков детей в городе обратились за медицинской помощью. На стихийном митинге у больницы, куда отправили детей, протестующие набросились на главу района Евгения Гаврилова. Глава региона пообещал, что Ядрово закроют в ближайшее время, а позднее пояснил, что это произойдет не раньше 15 июня.

По заявлению и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, предельно допустимая концентрация сероводорода в этом регионе превысила норму в 12 раз, однако жители рассказали о превышении концентрации в 87,5 раз.