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В РФ загорелся крупнейший завод

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Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.
В РФ загорелся крупнейший завод
Пресс-служба МЧС РФ

На деревообрабатывающем заводе в Бокситогорском районе РФ начался пожар. Информация поступила в 7.05 воскресенье, 1 апреля, сообщает пресс-служба МЧС России в Ленинградской области.

Прибывшие пожарные увидели, что горит склад готовой продукции на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности.

В 10.25 площадь горения увеличилась до 2 000 кв. метров - пожару был присвоен третий уровень сложности.

Cмотрите фотогалерею: В РФ загорелся крупнейший завод

С огнем борются 73 спасателя с помощью 26 единиц спецтехники. "Угрозы населению нет. Автомобильная и железная дороги не задымлены", – сообщили в областном управлении МЧС.

По данным СМИ, пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в российском Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

 

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Теги: Россия, МЧС, завод, пожар, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    01.04.2018, 20:03
Оценка:  0
providets333
Шо, знову?! Скільки ж вати в цій країні?
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